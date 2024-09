Bargiggia: «Mercato da TOP per la Juve, sul FUTURO di Vlahovic dico QUESTO»

Le parole di Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, sulle mosse della Juventus

Paolo Bargiggia ha parlato della Juventus in esclusiva a JuventusNews24.

La Juventus esce rivoluzionata dopo il calciomercato estivo. Che voto dà e come giudica l’operato di Giuntoli?

«Il voto che ho dato e do alle Juve è 8,5. Il voto più alto del mercato perché secondo me ha coniugato una rivoluzione con le idee molte chiare, riuscendo a prendere ed a centrare sostanzialmente tutti gli obiettivi. E quando non li ha centrati è perché i conti non glielo permettevano, non perché non avevano l’ok dei giocatori. Mi riferisco per esempio a Calafiori e Todibo. E poi è stato un capolavoro di Giuntoli anche dal punto di vista economico al primo anno in cui ha potuto operare: sui 180 milioni spesi, 140 incassati, monte ingaggi ridotto di 50 milioni al lordo. Se la paragoniamo al Napoli, che è il secondo club del mondo per disavanzo tra entrate ed uscite, si capisce che il lavoro della Juve è stato molto molto positivo».

Con Vlahovic in scadenza nel 2026 la Juve vuole evitare un altro caso Chieso nella prossima estate. A che punto è il rinnovo con il serbo e quali sono le eventuali cifre?

«Il tema Vlahovic è delicato, perché comunque la Juventus in questo momento non ha avuto ancora feedback positivi sul rinnovo di contratto con riduzione dell’ingaggio. Che non dimentichiamo in questi ultimi due anni va al lordo sui 24/25 milioni. Quindi c’è sul tavolo una proposta di massima per prolungare, ma anche se non dovesse accettare la Juventus credo che non si strapperà i capelli se dovesse perderlo a “zero”, o comunque vederlo a poco come Chiesa. Questo perché il risparmio sull’ingaggio al lordo sarebbe pesantissimo e compenserebbe un eventuale abbassamento pesante del cartellino».

