Nuove dichiarazioni di fuoco di Aurelio de Laurentiis: ecco le parole del presidente del Napoli alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Bari

Giorno di presentazione in casa Bari per Aurelio de Laurentiis ed il figlio Luigi, ma il numero uno del Napoli ha colto l’occasione per tornare sulle polemiche degli ultimi giorni. Ecco le sue parole sul tema fake news e sullo scontro con la tifoseria: «Non sono mai stato contro i tifosi del Napoli, sono 40 milioni nel mondo e vorrei fare una indagine su quanti sono dalla mia parte. Io ho criticato solo alcuni esponenti delle due curve, ovvero 200-300 persone».

Continua Aurelio de Laurentiis: «Poi c’è gente scorrettissima come Chiariello, voglio vedere se Canale 21 avrà i milioni che gli chiederò. Così come è falso che mio figlio ha contattato Cavani. Fossi di Canale 21 li metterei subito alla porta. Mi spiace per il loro proprietario, è una persona perbene ma bisogna dare credibilità alle testate giornalistiche altrimenti si creano solo fake news».