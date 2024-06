Europei Italia, Spalletti si ispira a Lippi 2006: passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. JORGINHO e BARELLA come PIRLO e GATTUSO. Chi farà il NUMERO 10 dietro la punta? Sono 4 i candidati

Manca sempre meno all’inizio degli Europei in Germania e cresce l’attesa per l’Italia di Luciano Spalletti in questa competizione

Luciano Spalletti ha in testa un’idea di costruzione della Nazionale per l’Europeo non lontana da quella di Marcello Lippi al Mondiale del 2006, che vide gli azzurri trionfare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando dichiarazioni e lavori in corso del Ct.

LIPPI – «Il Mondiale 2006 nacque, tatticamente almeno, rinunciando a un centravanti e inserendo un equilibratore di fascia, migrando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 di Berlino. Lippi vinse con un centrocampo tecnico e fisico che Spalletti potrebbe ora ricreare: due centrali (Pirlo-Gattuso, oggi Jorginho-Barella), due esterni “totali” (Camoranesi-Perrotta, oggi Chiesa e uno da individuare), e un 10 dietro a Toni (Pellegrini, Fagioli, Folorunsho, Frattesi). Rispetto al 2006, l’ala più offensiva, Chiesa, sarebbe compensata da un trequartista più protettivo».