Serie B, ancora un cambio in panchina del Bari: esonerato Iachini

Serie B, il Bari cambia ancora allenatore: esonerato Iachini, subentrato a Marino e promosso Giampaolo dalla Primavera

Nuovo cambio in panchina per il Bari: la dirigenza ha deciso di esonerare Iachini. Si tratta del terzo cambio per i pugliesi: prima di lui è toccato a Mignani e Marino. Di seguito il comunicato del club.

«Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra – si legge nel comunicato – La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa»