Bari, cresce l’INTERESSE dello sceicco del Kuwait: rivelazione CLAMOROSA del sindaco!

Le ultime sull’interesse dello sceicco del Kuwait per l’acquisto del Bari di De Lurentiis. Tutti i dettagli

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha parlato al Quotidiano di Puglia, dell’interesse dello sceicco del Kuwait per il club militante in Serie B.

PAROLE – «Se son rose cresceranno e speriamo che in qualche modo questo interesse possa concretizzarsi. Il 12 luglio ho incontrato lo sceicco, che è membro della famiglia reale del Kuwait. Era qui per turismo e ha manifestato l’interesse da parte della famiglia reale nel fare investimenti nella città metropolitana di Bari e, in particolar modo nel settore turistico. Lo sceicco ha poi manifestato interesse per le vicende calcistiche della società sportiva del Bari. Dopodiché si è fermato lì. Noi avevamo dato alcune informazioni in un incontro cui non hanno avuto seguito altri».