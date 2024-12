Baroni: «Lazio, mantieni i piedi per terra! Ecco come stanno quei giocatori in vista della gara di domani»

Baroni, il tecnico parla alla vigilia della sfida all’Ajax. Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio su quello che sarà il match d’Europa League

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena il match di Europa League tra Lazio e Ajax, valido per la sesta giornata della competizione. Le parole di Baroni in conferenza stampa.

NESSUN ECCESSO DI ENTUSIASMO – «Noi siamo concentrati nel lavoro e nella crescita, questa squadra ogni minuto che passo con loro li tengo centrati a quello che è il nostro percorso. Se c’è stata un’accelerata a questo percorso lo dobbiamo ai calciatori. Sono sereno, perché li vedo lavorare. Gli elogi fanno piacere, ma poi c’è il lavoro, la dedizione e l’impegno»

LA CHIAVE DELLA PARTITA – «Sarà una partita difficile, perché incontriamo una squadra che ha cultura di gioco. Sarà una gara aperta perché si affrontano due squadre che giocano, ci sarà un bello spettacolo sul campo»

AFFRONTARE UN ITALIANO – «Noi li abbiamo studiati, devo fare sicuramente i complimenti a Farioli. Hanno idee e sviluppano calcio, come già detto sono due squadre simili. Hanno giocatori di grande qualità»

DA VIVERE PALLONE SU PALLONE – «Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione, lo faremo. Questa Lazio è in grado di mettere in difficoltà l’Ajax. Una partita da vivere pallone su pallone, attimo su attimo, con la nostra identità»

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI – «Provedel è con noi, anche se ha avuto un attacco influenzale negli ultimi giorni. Vecino e Romagnoli contiamo di recuperarli nella partita con l’Inter»

SU NOSLIN – «A Verona ha avuto un impatto devastante sin da subito sia negli allenamenti che nella gara. Quando sono arrivato qui alla Lazio rappresentava quei parametri che cercavamo per il cambiamento. Abbiamo dato questa possibilità a Noslin perché sappiamo che ha qualità, professionalità e una testa di grande livello»

NOSLIN GIOCA? – «Noi domani giocheremo in 16, chi non gioca entra. Tijjani sarà della partita, però devo fare delle valutazioni considerando anche la squalifica di Castellanos. Non pensiamo all’Inter, pensiamo a domani, non faccio formazioni che vadano oltre domani»