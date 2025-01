Baroni: «Ringrazio i ragazzi per essere stati all'altezza di questa competizione. Su Pedro dico che...»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così in seguito alla sconfitta in Europa League contro il Braga

Intervenuto ai microfoni di Sky, Marco Baroni ha parlato così in seguito alla sconfitta della Lazio in Europa League contro il Braga:

PAROLE – «Ringrazio la squadra, nonostante le difficoltà numeriche abbiamo fatto una partita vera. Ho visto i giocatori che si sono sacrificati anche fuori ruolo. Ora pensiamo a recuperare gli infortunati e le energie. È una competizione meravigliosa e da ora in poi troveremo squadre di altissimo livello. Dovremo batterci forte a prescindere dall’avversario che arriverà. Non sono preoccupato, ma la prima palla l’abbiamo sbagliata perché i centrocampisti non hanno fatto una buona corsa all’indietro. Sugli esterni i giocatori devono pressare forti, non possiamo concedere metri. Mi dispiace, non deve diventare una fobia ma sicuramente dobbiamo migliorare su questo. Gila si è dato da fare e ha fatto una partita ordinata. I nostri centrocampisti titolari ci sono mancati, ma sono contento della prestazione da parte di tutti. Ci tenevo ad onorare la competizione, quando si fanno queste gare la cosa più bella è essersi battuti nonostante l’obbiettivo era già stato raggiunto. Abbiamo messo in campo qualche giovane e poi vorrei parlare di Pedro. Oggi ha fatto anche il mediano. La squadra deve avere questa mentalità. Il mio ruolo è quello di lavorare e la società cerca di fare il possibile. Quando è iniziato il mercato ho detto che questo gruppo sta lavorando bene, dobbiamo contare su noi stessi e se arriverà qualcuno a darci una mano ben venga».