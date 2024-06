Baroni è il NUOVO ALLENATORE della Lazio. Ecco i DETTAGLI del contratto: a breve l’ufficialità

Baroni Lazio, è FATTA! Attesa l’ufficialità: ecco la durata del contratto del nuovo allenatore biancoceleste nonostante le proteste

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. L’incontro avvenuto in queste ore a Formello è andato a buon fine ed il tecnico ex Verona è pronto a firmare un contratto biennale sulla base di 1,5 milioni di euro a stagione.

A breve l’ufficialità da parte della società biancoceleste e poi potrà cominciare l’avventura di Baroni sulla panchina della Lazio.