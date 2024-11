Baroni: «Ci sono tante cose che mi rendono orgoglioso di questa squadra: per me i ragazzi sono tutti importanti»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in casa all’Olimpico contro il Bologna

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

COSA LO RENDE ORGOGLIOSO – «Ci sono tante cose. La squadra, come detto dall’inizio, mi piace perchè c’è voglia di giocare un calcio offensivo. La squadra lo fa con coraggio, con personalità ed è l’aspetto più bello. Siamo contenti per i risultati, per la società e i tifosi. Voglio una squadra che crei una forte identità, che giochi sempre con questo piglio e questa mentalità».

RAPPORTO CON LAZZARI – «Deve stare sereno. Ha corsa ed energia, io gli dico di andare forte, di andare addosso. Noi abbiamo bisogno anche di Marusic che ci sta dando tanto. Sono diversi, abbiamo bisogno di spinta e sostegno sugli esterni. Oggi faccio i complimenti anche a Pellegrini. Mancava Tavares che è importante, ma al di là di tutto la squadra ha iniziato con una personalità che ha messo in difficoltà un Bologna forte, che aveva perso poco. L’abbiamo indirizzata dal punto di vista mentale».

TANTI GIOCATORI UTILIZZATI – «Io vengo da campionati dove ho sempre avuto bisogno di tutti. Io alleno tutti, non lascio indietro nessuno. I ragazzi mi seguono, lo vedo negli allenamenti. La squadra ha gradito questo, io lo rafforzo sempre di più. Bello pensare a 22 titolari, dobbiamo farlo per essere all’altezza in ogni partita».

QUANTO SOGNA LA LAZIO – «Atmosfera qui meravigliosa, tutte le volte sono sempre sorpreso. Quando parlavo di emotività da trasferire sugli spalti si avverte. Questo ci piace, vogliamo continuare su questa strada».