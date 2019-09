Bayern Monaco: a Lipsia è già un match cruciale per Kovac

RB Lipsia-Bayern Monaco è uno dei piatti forti del fine settimana calcistico. Può essere un match chiave in ottica titolo

Dopo lo scialbo pareggio interno contro l’Hertha Berlino, il Bayern Monaco di Kovac ha centrato due netti successi contro Schalke 04 e Mainz. Gli innesti di Lucas Hernandez e Coutinho sembrano dare più imprevedibilità ai bavaresi.

Proprio per questo sarà spettacolare la partita contro la capolista RB Lipsia, con Nagelsmann che cerca il salto di qualità dopo aver fatto benissimo ad Hoffenhem. I padroni di casa si contraddistinguono per applicare un pressing molto intenso. Sarà un test importante per Kovac.