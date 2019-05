Bayern Monaco, la fine dell’era Robben Ribery. Via alla rivoluzione

Dopo rispettivamente 12 e 10 anni. Ribery e Robben lasciano il Bayern Monaco. Si profila una rivoluzione per i tedeschi

Hanno fatto la storia recente del Bayern Monaco. L’hanno condotto a vincere titoli, coppe di Germania, Champions League. Arjen Robben e Franck Ribery sono due autentici monumenti in Baviera. E come potevano salutare se non con la vittoria dell’ennesimo titolo? È vero, non sono stati protagonisti come al solito a causa dei molti problemi fisici, ma nel momento del bisogno hanno sempre risposto presente.

L’età avanza per tutti, anche per due supereroi del pallone come loro. Il Bayern si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione quest’estate. La rosa sarà decisamente ringiovanita: l’obiettivo è tornare a competere con le big europee, cosa che ormai non accade da diversi anni. I fondi ci sono, la volontà pure. Mancheranno solo Robben e Ribery.