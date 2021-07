Bayern Monaco, Nagelsmann: «Meglio del Napoli nel primo tempo»

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Napoli

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

«Ovviamente non siamo contenti. Il primo tempo è stato buono, abbiamo fatto meglio del Napoli: poco prima dell’intervallo, in particolare, abbiamo creato diverse chance. Sono comunque contento che i nazionali siano tornati e abbiamo giocato. Lunedì torneranno tre giocatori importanti per noi e potremo allenarci tutti insieme per la prima volta».