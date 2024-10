Bayern Monaco-Stoccarda: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Arena andrà in scena la sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Stoccarda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Arena di Monaco si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco-Stoccarda. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, João Palhinha; Gnabry, Muller, Olise; Kane. All. Kompany.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Woltemade, Leweling; Demirovic. All. Hoeness.

Orario e dove vederla in tv

Bayern Monaco-Stoccarda si gioca alle ore 18.30 di sabato 19 ottobre per la settima giornata di campionato di Bundesliga. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Clacio . La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky GO e per gli abbonati NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.