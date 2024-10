Belardi: «Perin si sente un titolare con Thiago Motta, per lui la Juve è una scelta di vita»

Le parole di Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, sul momento di forma di Mattia Perin con la Juventus. Tutti i dettagli

Emanuele Belardi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del momento di forma di Mattia Perin con la Juventus.

Belardi, partiamo dalla prestazione straordinaria di Perin contro lo Stoccarda. Sono state 9 le sue parate decisive: da ex portiere qual è stata quella che più l’ha impressionato e globalmente che sensazione le ha dato Mattia ieri?

«Nella partita di ieri Perin è stato straordinario. Credo che sia una di quelle partite che rimarranno impresse nella mente del calciatore per tutta la vita perché di prestazioni in Champions League di questo livello non ne capitano tante in carriera. Peccato solo per il risultato, sarebbe stato un eroe ancora più di quello che è già stato. Ha fatto delle parate importanti e mi è piaciuto tantissimo il rigore perché non è stato un rigore sbagliato ma parato. Ha fatto una grandissima parata intuendo l’angolo, il tiro era abbastanza forte e angolato quindi scelgo quell’intervento».

Thiago Motta batte forte su un tasto, ossia che tutti devono sentirsi titolari e nessun vice. Lo stesso Perin ha dichiarato che si sente un co-titolare. A livello psicologico, quanto è importante questo fattore all’interno di un gruppo, specialmente nel parco portieri, per costruire una stagione così lunga?

«Thiago Motta è un allenatore che punta molto sul gruppo. L’ha dimostrato a Spezia e l’anno scorso a Bologna dove con l’entusiasmo e il gioco ha centrato un obiettivo straordinario come quello della Champions. È giusto che tutti i giocatori si sentano coinvolti e titolari. Perin fa benissimo a sentirsi un titolare perché, per me, lo è come Di Gregorio: le partite sono tante e in un grande club ci devono essere due portieri, se non tre, di altissimo livello e la Juve li ha».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BELARDI SU JUVENTUS NEWS 24