Belgio, Tedesco: «Il girone era DURO, sono comunque ORGOGLIOSO. Ora contro la Francia...»

Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, dopo la terza giornata degli Europei contro l’Ucraina. I dettagli

Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 nella prima terza degli Europei contro l’Ucraina.

GIRONE – «Sapevamo oggi che non potevamo fallire. Il messaggio era chiaro, volevamo giocare e provare a vincere. I giocatori hanno provato di tutto. Possiamo segnare prima, possiamo segnare di più, poi molte cose sono più facile. Sono orgoglioso della mia squadra perché alla fine ha fatto bene: se subisci un gol, sei fuori. Questo girone è stato più duro di quanto molti pensassero. Sulla carta si può essere favoriti, ma bisogna fare le partite e queste squadre non hanno assolutamente nulla da perdere. Giocano da dietro, possono perdere palla».

FRANCIA – «Andiamo per vincere. Siamo qui e siamo qualificati per questo EURO per far parte delle migliori squadre. Adesso affrontiamo una squadra al vertice, per questo ci siamo qualificati, altrimenti potevamo stare a casa. Queste sono le partite che cerchiamo e tutto è possibile».