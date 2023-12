Bellingham, il Golden Boy pronto a diventare il numero uno

Una vera e propria parata di stelle all’OGR di Torino per la premiazione del vincitore del Golden Boy, Jude Bellingham

Una vera e propria parata di stelle all’OGR di Torino per la premiazione del vincitore del Golden Boy, Jude Bellingham.

Il centrocampista del Real Madrid ha trionfato dopo due secondi posti come miglior giovane, ma la sensazione chiara è che ben presto possa diventare il numero uno al mondo. Con il Real Madrid, e grazie ad Ancelotti, ha trovato la collocazione ideale per essere letale. Lo dimostrano le 15 reti sin qui in stagione, già una in più rispetto alla passata annata con il Dortmund. Un momento d’oro, da Golden Boy…. non a caso. Lo scrive Tuttosport.