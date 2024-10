Belotti, ENNESIMO FLOP anche al Como (e Fabregas punta su altri giocatori). La situazione

Belotti, ennesimo FLOP anche alla corte del Como: gioca poco, incisività praticamente nulla e un tunnel che non finisce più

Quella che doveva essere una vera e propria rinascita per lui, Andrea Belotti sta deludendo le aspettative anche al Como: rimanendo incollato a quel tunnel che, dopo la longeva esperienza al Torino (dove il Milan aveva offerto milioni su milioni per averlo nel 2017), non è ancora terminato.

Una parabola discendente che, come riportato da Torinogranata.it, vede lui come uno dei giocatori che ad ora ha giocato mediamente 5,30 minuti a gara: non incidendo per i lombardi, aspettando un altro riscatto.