Benatia, DEFERITO l’ex Juve e Roma dalla commissione disciplinare: quel GESTO ha fatto discutere in Francia! I DETTAGLI

Medhi Benatia, DEFERITO l’ex Juve e Roma dalla commissione disciplinare: quel GESTO ha fatto discutere in Francia! Tutti i DETTAGLI

All’ex difensore della Juventus Medhi Benatia, consigliere del presidente del Marsiglia Pablo Longoria, non è andata giù l’espulsione di Balerdi nel match tra Lione e Marsiglia, vinto poi 3-2 dalla squadra di De Zerbi. Ha attaccato l’arbitro Benoit Bastien nell’intervallo, poi a fine partita a Dazn ha dichiarato: «È una fortuna aver vinto perché stasera c’erano ancora troppe cose discutibili. Non mi sorprende quello che è successo. Me lo ricordo ancora nella sfida dell’anno scorso, guardo le immagini, non me lo sto inventando. E la settimana scorsa, è stato lo stesso con l’espulsione (Cornelius)… È normale che durante la settimana abbiamo paura che sia il signor Bastien ad arbitrarci?».

Secondo l’Equipe, il presidente del Consiglio nazionale di etica Patrick Anton ha contattato la commissione disciplinare della LFP per occuparsi del caso: «Il suo atteggiamento aggressivo è riprovevole e merita di essere denunciato alla commissione disciplinare. È molto veemente, ma la consideriamo rabbia calcolata e controllata. Altrimenti avrebbe fatto commenti offensivi. Il suo scopo era quello di mettere pressione sugli arbitri nel secondo tempo. Questo fa pensare allo spettatore di aver perso la pazienza. Ma ritengo che abbia il controllo. Ma questo atteggiamento è inaccettabile da parte di un leader. Non deve comportarsi così». Ora l’ex difensore rischia fino a tre giornate di squalifica.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24