Benevento-Atalanta, De Roon scivola e sbaglia il rigore – VIDEO

Durante Benevento-Atalanta De Roon fallisce dal dischetto e manca il colpo dello 0-3

Brutto infortunio per De Roon. No, il giocatore dell’Atalanta non si è fatto male nella partita contro il Benevento. Parliamo di infortunio perché diversamente non si può definire lo scivolone che ha visto protagonista il centrocampista orobico al momento di tirare un calcio di rigore sul risultato di 0-2 per la squadra di Gasperini.

De Roon perde l’appoggio con il piede sinistro prima di calciare col destro incespicando di fatto sul pallone. La sfera nel frattempo si impenna ben al di sopra della traversa, con il povero De Roon incredulo pronto a voltarsi indietro per valutare in che modo il dischetto si sia divertito a sabotarlo. Ecco il video dello scivolone del giocatore atalantino!