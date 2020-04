Benevento, Pasquale Foggia parla del taglio degli stipendi: ecco le parole del direttore sportivo dei campani

Pasquale Foggia parla del taglio degli stipendi e delle misure da prendere per l’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del ds del Benevento a Il Mattino.

FOGGIA – «Misure restrittive per la ripresa? Sono ipotesi estreme ma necessarie per programmare una ripresa graduale. Sarà una scelta dolorosa, ma forse è l’unica strada percorribile per tutelare il sistema calcio. E non mi riferisco ai calciatori dai guadagni milionari, ma a tutto l’indotto che ruota intorno. Un tetto massimo e un minimo al taglio degli stipendi? E’ la scelta più giusta. Bisogna tener conto di ogni aspetto, dalla durata del contratto ai premi, bonus e quant’altro. In questo modo ogni club sarà in grado di autodeterminarsi».