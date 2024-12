Champions League, Benitez: «Nuova formula fantastica. Vlahovic ha cambiato la Juve, il Manchester City ha un problema. L’Inter è solida, due squadre sono già sicure degli ottavi»

Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo, sulla nuova formula della Champions League e sul percorso delle italiane

Rafa Benitez la Champions l’ha vinta. Per La Gazzetta dello Sport commenta la competizione in corso, con una nuova formula che dopo 6 giornate non ha ancora scritto i suoi verdetti e che consente a un bel gruppo di italiane di sperare fino alla fine di poter entrare tra le prime 8, evitandosi il turno dei playoff. Ecco estratti della sua intervista.

LA NUOVA FORMULA – «Fantastica».

IL SUO NAPOLI ELIMINATO A 12 PUNTI IN PASSATO – «Incredibile ma vero successe a noi, fuori per differenza reti dopo aver battuto Dortmund, Marsiglia (due volte) e Arsenal in quello che all’epoca si chiamava San Paolo».

VLAHOVIC UOMO DELLA SETTIMANA – «Mi verrebbe da dire di sì, perché l’1-0 sul City ha finito per imprimere un’accelerazione alla metamorfosi della Juve: rischiava seriamente di ritrovarsi in una situazione complicata, se non avesse vinto o peggio ancora se avesse perso. E comunque, con Vlahovic aggiungerei Leao per il gol; Ferran Torres per la doppietta con il Barça a Dortmund; ma anche le prodezze di Mbappé e Bellingham».

LA SOLIDITA’ DELL’INTER – «L’Inter è solida: a Leverkusen può essere stata un filo sotto rendimento ma ha subito gol proprio quando sembrava che nulla avrebbe sbloccato lo 0-0. Troppo forti gli uomini di Inzaghi per non pensare di ritrovarseli direttamente agli ottavi».

JUVE-MANCHESTER CITY – «Non so cosa succeda al Manchester, che gioca sotto ritmo e non trova le soluzioni una volta per loro semplici. Come dice il campo, qualcosa è cambiato».

COSA DICE LA CLASSIFICA – «Liverpool e Barcellona hanno un piede di là e però la formula invita comunque alla prudenza. La prossima giornata, che arriva il 21 e il 22 gennaio, quando molte situazioni potrebbero essere diverse, finirà per togliere parecchi dubbi ma Slot e Flick sono un pezzo avanti, con squadre tecnicamente ricche».