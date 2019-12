Bentancur rivela: «Sarri mi dice le stesse cose di Allegri. Idoli? Lampard, Gerrard e Pjanic» – VIDEO

Bentancur intervistato a DAZN prima di Lazio-Juventus: «Sono cambiato tanto a livello fisico, ora peso 8-9 chili in più»

Il match di cartello della 15aª giornata di Serie A, oltre Inter-Roma, sarà sicuramente Lazio-Juve. Alla vigilia del match DAZN ha intervistato il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur. Ecco le sue parole.

IDOLI – «Quando ero piccolo mi ispiravo a Lampard e Gerrard, poi nel ruolo di regista mi è sempre piaciuto Busquets che è un grandissimo giocatore. Ora ho la fortuna di giocare con Pjanic che è incredibile, è un amico dal quale ogni giorno provo a imparare qualcosa. Lui mi dice che devo stare tranquillo perchè la qualità e la personalità per fare quel ruolo ce l’ho. Adesso lui sta giocando benissimo in quella posizione, quindi diventa difficile sostituirlo. Mi trovo meglio come mezzala destrae lo sto dimostrando»

SARRI-ALLEGRI – «L’altro giorno ho parlato col mister e mi dice le stesse cose di Allegri: ha detto “tu puoi diventare uno dei centrocampisti piu’ forti al mondo, ma per fare la mezzala ti manca il gol”. Mentalmente penso che sia meglio fare il passaggio al compagno messo in posizione ottimale piuttosto che calciare in porta, devo essere piu’ egoista»