Benzema spaventa l’Al Ittihad: «Vedremo cosa succederà»

Benzema potrebbe lasciare l’Al Ittihad nel mercato estivo e alcune fonti garantiscono questa possibilità più che concreta. Lui stesso ha parlato del suo futuro:

FUTURO – «Vedremo cosa succederà. Non fare gol da dicembre? Qui non c’è lo stesso gioco, gli stessi giocatori… per questo non sono lo stesso Benzema del Real Madrid. È il mio primo anno qui. Lasciare l’Al Ittihad? Ci sono molte notizie, vedremo cosa succederà… il mio obiettivo è qui e poi vedremo».