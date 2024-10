Berardi, ritorno di fiamma per la Juve a gennaio? Un aspetto convince Motta: perchè si può puntare su di lui

Berardi, la Juve ci proverà nel calciomercato di gennaio? Un aspetto convince Thiago Motta: perchè si può puntare sul giocatore del Sassuolo

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, a gennaio la Juventus potrebbe tornare con decisione sulle tracce di Domenico Berardi, da molti anni nel mirino dei bianconeri. Il palcoscenico della Serie B va decisamente stretto all’attaccante italiano, che vuole riprendersi subito la A dall’entrata principale.

Convinto anche il tecnico buanconero Thiago Motta, che apprezza la grande duttilità del giocatore del Sassuolo. Potrebbe giocare come riferimento offensivo al posto di Vlahovic o, in alternativa, anche da esterno. Una caratteristica da non sottovalutare: durante il calciomercato di gennaio antenne drizzate.