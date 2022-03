Berardi Milan, i rossoneri sfidano il Napoli: ecco quanto serve

Calciomercato Milan: i rossoneri sono pronti a lanciare la sfida al Napoli per Berardi

Come riporta il Corriere dello Sport a fine stagione è probabile che Domenico Berardi lasci il Sassuolo per fare il definitivo salto nella sua carriera. Carnevali per lasciarlo andare chiede 35-40 milioni di euro.

In passato è stato nel mirino di Juventus, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina, nei prossimi mesi, invece, saranno Milan e Napoli a provarci.

