Bereszynski: «Tre punti importantissimi» – VIDEO

Le dichiarazioni di Bereszynski, laterale della Sampdoria, dopo la vittoria strappata sul campo del Torino – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Grande Torino) – Bereszynski e la Sampdoria possono esultare dopo la vittoria in rimonta in casa del Torino.

«Sono tre punti importantissimi», sottolinea il terzino della compagine blucerchiata in zona mista al termine della gara disputata nel capoluogo torinese. Importantissimo balzo in avanti dei liguri in chiave salvezza.