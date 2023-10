Bergomi: «Inter grande squadra, ma il gioco di Inzaghi è molto dispendioso»

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra nerazzurra e del modo di giocare di Inzaghi

Il pareggio col Bologna per 2-2 e la conseguente perdita del primato in classifica scuotono il mondo Inter. Ne parla oggi a La Gazzetta dello Sport Beppe Bergomi, che in nerazzurro ha giocato 757 partite.

L’INTER DI OGGI – «L’Inter fin qui ha dimostrato di essere una grande squadra, sta giocando bene. Certo, poi capitano queste giornate che lasciano l’amaro in bocca».

LA RIMONTA DEL BOLOGNA – «L’Inter viaggia su equilibri sottilissimi, con il gioco di Inzaghi c’è un grosso dispendio di energie, fisiche e nervose. Al minimo calo può pagare qualcosa e in effetti, in questo momento, sta pagando a caro prezzo delle piccole disattenzioni».

IL FALLO DA RIGORE DI LAUTARO ERRORE GRAVE – «Sì, una leggerezza che ha rimesso in discussione la partita e in pericolo il risultato, come la lettura della difesa sul 2-2. Una volta sbaglia il portiere, una volta l’attaccante, un’altra voglia si sbaglia di reparto. I dettagli fanno la differenza nel calcio di oggi e cambiano anche la percezione di una squadra: guardi l’Inter per diverse partite e pensi che sia fortissima, la miglior squadra del campionato, poi arrivano partite come col Sassuolo o col Bologna e ti chiedi come sia possibile questa metamorfosi. Ripeto, il gioco di Inzaghi è molto dispendioso e tutti devono essere sempre al massimo della condizione».