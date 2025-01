Biglietti Barcellona Atalanta, ecco le informazioni sui ticket per il settore ospiti. Le ultime

Biglietti Barcellona Atalanta, ecco tutte le INFORMAZIONI sui ticket, in particolar modo sul SETTORE OSPITI NERAZZURRO

In vista di Barcellona Atalanta di Champions League, la società nerazzurra ha messo sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni sui biglietti per quanto concerne il settore ospiti.

BIGLIETTI BARCELLONA ATALANTA, INFORMAZIONI SUL SETTORE OSPITI

I tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona, saranno acquistabili online sul sito Vivaticket dalle 10 di venerdì 17 gennaio alle 19 di sabato 18 gennaio (fatta salva chiusura della vendita anticipata per esaurimento dei posti).

PREZZO BIGLIETTO (stabilito dal Barcellona): 54€, a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

Coloro i quali finalizzeranno l’acquisto, riceveranno i biglietti forniti in formato pdf all’indirizzo mail dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine, entro lunedì 27 gennaio.

Il mittente delle mail di conferma contenenti i biglietti sarà biglietteria@atalanta.it.

Come indicato dal Barcellona, i tagliandi saranno nominativi; sarà inoltre necessario indicare in fase di acquisto il proprio numero di documento di identità (in corso di validità), da esibire poi all’accesso allo stadio abbinato al tagliando personale.

Non sarà possibile prevedere il cambio nominativo/dati inseriti in fase di acquisto.

NUMERO MASSIMO DI BIGLIETTI ACQUISTABILI: 4 per acquirente, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.

Si ricorda che i biglietti per il settore ospiti NON saranno in vendita il giorno della partita allo stadio.

Per le richieste di tagliando per i tifosi disabili non deambulanti e relativo accompagnatore si prega di contattare l’indirizzo accrediti@atalanta.it. Il costo dei tagliandi, come definito dalla società ospitante, sarà di € 54 (gratuito invece per l’accompagnatore).

Indirizzo dello stadio: Passeig Olímpic, 17, 19, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona, Spagna