Biglietti Napoli Fiorentina, informazioni sui ticket per la Supercoppa

I biglietti per Napoli Fiorentina tra informazioni, dettagli, modalità d’acquisto per quanto concerne la Supercoppa Italiana

Tramite il sito ufficiale, il Napoli ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il match contro la Fiorentina: valevole per la Supercoppa (che si giocherà in Arabia).

IL COMUNICATO – La SSC Napoli informa che i biglietti per la gara Napoli – Fiorentina, semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma giovedì 18 gennaio 2024 presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane), sono in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en. Inoltre, ricorda la SSC Napoli, per poter accedere in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà disporre del visto turistico elettronico.