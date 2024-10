Udinese, Bijol: «Abbiamo iniziato bene questa stagione. Siamo stati perfetti contro QUELLA SQUADRA»

Le parole del difensore dell’Udinese Jaka Bijol ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE sul momento attuale dei bianconeri

Il difensore dell’Udinese Jaka Bijol è intervenuto ai microfoni di TV12 per parlare del momento dei bianconeri: tra ottimismo e voglia di tenere i piedi per terra.

«Per la squadra è un buon momento, abbiamo iniziato bene. Anche con l’Inter abbiamo dimostrato di essere pronti. Ora però guardiamo avanti, c’è il Lecce per fare tre punti e per fare meglio, soprattutto io. Non voglio dire che mi sento giù, il calcio ha alti e bassi, in queste stagioni sono stati di più gli alti ma poi arrivano anche i bassi. Ora guardo alla partita con il Lecce, voglio aiutare la squadra a vincere. Quella col Lecce è già la partita perfetta per fare i tre punti, la squadra, se non guardiamo me, ha fatto bene anche contro l’Inter, ma contro il Lecce saremo al 100% e vogliamo vincere. Con il nuovo mister è cambiato tanto, c’è nuova energia, nuove idee, abbiamo lavorato molto bene in ritiro e si vede in campo. Il mister mi dice tante cose, non posso dirvi tutto. Con lui parliamo tanto, lui vuole parlare con i giocatori, vuole che abbiamo le idee chiare e per farlo bisogna parlare tanto. Domani abbiamo un doppio allenamento, quindi parleremo tanto. Si lavora tanto ma il clima è positivo, si parla sempre chiaro, ci si guarda negli occhi e ci si dice cosa non va e dove dobbiamo migliorare. Il mister ascolta tanto anche noi giocatori. Lucca ha fatto molto bene anche lo scorso anno, giocavamo un calcio difficile per un attaccante, spesso era solo, ma ha fatto comunque bene, ha sempre dato tutto per la squadra. Quest’anno è un’altra storia, per gli attaccanti va meglio, si divertono di più e fanno gol. Farà ancora meglio».