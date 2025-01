Birindelli: «Chiediamo scusa ai tifosi; stiamo cercando di arrivare alla svolta e non smettiamo di crederci»

Le parole di Samuele Birindelli, difensore del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in casa contro il Cagliari

Samuele Birindelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

«Con il cambio di allenatore stiamo cercando di arrivare alla svolta, la costante è ce non riusciamo a raccogliere risultati in base a quello che produciamo. Non smettiamo mai di crederci e secondo me l’atteggiamento, all’interno delle partite, è quello giusto. Ovviamente la classifica non aiuta, c’è tristezza e non è così scontato ripartire come nulla fosse. Le scorie delle sconfitte si fanno sentire e dispiace per la contestazione dei tifosi: chiediamo scusa. Le critiche sono giuste, arrivano al termine di un girone d’andata in cui siamo stati sempre sostenuti dai nostri tifosi. Interroghiamoci sugli errori e proviamo a rialzarci».