Blanc: «Barcellona più creativo, ma il Napoli è una big»

Laurent Blanc, allenatore francese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona. Le sue dichiarazioni:

DIFESA NAPOLI – «Al Napoli scoprii la vera cultura della difesa: sembrava che i vostri giocatori nascessero con l’anima del difensore. Ma anche il calcio italiano sta evolvendo ed è positivo. Il Barcellona rimane una vetrina del calcio spagnolo, più offensivo e creativo, ma dovrà fare i conti con la difesa italiana».

NAPOLI – «Vincere lo scudetto stato qualcosa di straordinario, come lo fu ai tempi di Maradona. Merito di Spalletti, uno dei migliori tecnici. Confermarsi non è facile e ancora meno in Champions, ma il Napoli ha dimostrato di essere un big club tenendosi i migliori».

BARCELLONA – «Attraversa un periodo complicato da un punto di vista finanziario, ma vincere la Liga è naturale. Bello sia successo con l’ex Xavi che sta riportando i valori calcistici tradizionali. Gli ottavi premiano il rilancio, ma in Champions servono mezzi per restare al top».