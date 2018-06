L’Inter vuole Daley Blind, jolly del Manchester United, e Matteo Politano, esterno d’attacco dell’Inter. Le ultimissime

L’Inter è sulle tracce di Daley Blind, prezioso jolly del Manchester United. Il giocatore olandese, figlio d’arte, può fare indistintamente tre ruoli e ha un contratto in scadenza nel 2019: tutto questo lo rende molto appetibile per l’Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri lasceranno andare Dalbert e Nagatomo e potrebbero puntare su un vero e proprio jolly difensivo: il calciatore olandese può giocare sulla fascia sinistra, al centro della difesa ma anche a centrocampo e può diventare un colpo importante per l’Inter. Primi sondaggi già effettuati.

L’Inter poi continua il pressing per Matteo Politano. Il giocatore del Sassuolo è uno dei primi obiettivi per rinforzare l’attacco. Verdi è destinato al Napoli e Politano è in prima fila. Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro («La convocazione in Nazionale e il finale di stagione ne hanno aumentato la quotazione» ha detto l’ad Carnevali) ma l’Inter conta di inserire alcuni giovani nell’affare. I nerazzurri potrebbero offrire il giovane Valietti ma anche l’attaccante Pinamonti: entrambi furono a un passo dal trasferimento al Sassuolo a gennaio, poi l’attaccante rifiutò, speranzoso di potersi giocare le sue carte dopo il piccolo infortunio occorso a Icardi. Ora le cose sono cambiate.