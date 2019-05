Kevin-Prince Boateng ritornerà al Sassuolo dopo la brutta parentesi con il Barcellona: ecco tutti i dettagli

Il Barcellona è una di quelle occasioni che “capitano una volta nella vita“. Kevin-Prince Boateng non poteva rifiutare la chiamata dei catalani ma ora, come in una scappatella amorosa, è pronto a tornare a chi gli avrebbe giurato eterno amore, il Sassuolo.

L’As titola così: «Il triste addio di Kevin-Prince Boateng al Barcellona». L’avventura dell’attaccante ghanese si è infatti conclusa anzitempo per un problema al ginocchio che gli farà saltare la finale di Coppa del Re contro il Valencia. Il riscatto (fissato a 8 milioni) è impensabile dopo un utilizzo col contagocce: appena 240′ senza marcature. Nel futuro, il ritorno da De Zerbi che lo aveva tanto rimpianto.