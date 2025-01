Bocchetti: «Monza, cattiveria e concentrazione per vincere ancora! Quel giocatore è un campione»

Bocchetti, allenatore del Monza, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, speranze salvezza e poi la prossima partita di Serie A

LE PAROLE – «Bologna? Giocano il campionato e le coppe: è una squadra forte. Giocano in casa, col pubblico a loro favore, ma noi andiamo per fare la nostra gara. Oggi più che mai dobbiamo fare punti, dare dimostrazione di maturità e continuità. Castro e tanti altri giocatori di qualità ci metteranno in difficoltà, noi faremo la nostra gara, senza concedergli spazio. Concentrazione e cattiveria sono le parole chiave. »

MERCATO – «Pablo Marì? E’ un campione, anche a livello umano. Mi ha stupito tanto, insieme a Pessina è il capitano di questa squadra, non penso alla cessione, è un giocatore del Monza. Galliani invece mi ha regalato la sua prima cravatta, spero di fare una bella collezione»