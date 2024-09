Bologna, un POSTO per due contro l’Atalanta. Italiano può RINUNCIARE a quel giocatore

Bologna, contro l’Atalanta si apre il ballottaggio per l’attacco. Chi sosterrà Castro e Ndoye davanti? LE ULTIME

Il Bologna si sta preparando al meglio per la sfida casalinga contro l’Atalanta: partita importante per l’Europa, nella quale i rossoblu vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva.

Come riportato da Il Resto del Carlino, è ballottaggio tra Samuel Iling Junior e Riccardo Orsolini per completare stasera il tridente con Santiago Castro e Dan Ndoye: considerando che entrambi possono portare qualità davanti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.