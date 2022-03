Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Atalanta, match valido per la 30ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Bologna Atalanta 0-0 MOVIOLA

1′ INIZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione ospite.

4′ OCCASIONE HATEBOER – Cross in mezzo dell’esterno olandese, ma bene la difesa rossoblù che spazza senza problemi.

6′ OCCASIONE MURIEL – L’attaccante colombiano riceve un buon pallone mentre viene lanciato verso la porta, ma per sfortuna scivola e perde il possesso.

11′ OCCASIONE KOOPMEINERS – Cross in mezzo da calcio di punizione ma Skorupski esce e smanaccia il pallone.

12′ OCCASIONE DEMIRAL – Colpo di testa che termina sopra la traversa.

16′ OCCASIONE MURIEL – Prova il tiro a giro ma il pallone termina abbondantemente fuori.

17′ OCCASIONE PESSINA – Theate decisivo a chiudere la porta a Pessina. Se non fosse stato per lui il pallone sarebbe entrato in porta.

20′ CALCIO D’ANGOLO ATALANTA – Il primo corner della partita è per la formazione bergamasca.

24′ OCCASIONE HATEBOER – L’esterno atalantino prova la botta ma il difensore gli devia il tiro e manda il pallone in calcio d’angolo.

25′ CALCIO D’ANGOLO ATALANTA – Corner battuto male e difesa rossoblù che spazza.

29′ CALCIO D’ANGOLO BOLOGNA – Primo tiro dalla bandierina anche per la formazione di casa.

31′ OCCASIONE SCALVINI – Tiro da posizione ravvicinata, dopo il calcio d’angolo, che colpisce il palo alla destra di Skorupski.

33′ OCCASIONE DE ROON – Tiro insidioso del calciatore olandese che viene intercettato dai guantoni di Skorupski.

40′ OCCASIONE SCHOUTEN – Conclusione dalla distanza che termina abbondantemente alta.

43′ OCCASIONE ORSOLINI – L’attaccante rossoblù calcia verso la porta a tu per tu con Musso: parata facile per il portiere rossoblù.

45′ RECUPERO – Saranno 3 i minuti di recupero.

45+3′ TERMINA IL PRIMO TEMPO – Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: nessuna rete nei primi 45 minuti.

46′ DOPPIA SOSTITUZIONE ATALANTA – Escono Pessina e Scalvini ed entrano Mihaila e Palomino.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO – Primo pallone giocato dalla formazione di casa.

49′ OCCASIONE FREULER – Il centrocampista nerazzurro coglie il pallone dopo un rimpallo e calcia verso la porta: palla alta.

50′ OCCASIONE ARNAUTOVIC – Tiro dell’attaccante rossoblù che termina vicinissimo alla porta difesa da Musso.

51′ OCCASIONE MURIEL – Grande parata di Skorupski su Muriel: tutto viene vanificato dal fuorigioco dell’attaccante colombiano.

53′ PARTITA MOMENTANEAMENTE INTEROTTA – Problema muscolare per uno degli assistenti che viene soccorso dallo staff medico del Bologna: sarà sostituito dal quarto uomo.

59′ CALCIO D’ANGOLO BOLOGNA – Svanberg mette il pallone in mezzo ma la difesa dell’Atalanta spazza il pallone.

62′ OCCASIONE HATEBOER – L’esterno nerazzurro entra in area di rigore e calcia verso la porta: pallone che termina largo alla destra di Skorupski.

Migliore in campo: Theate al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Atalanta 0-0: risultato e tabellino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Molla, Dijks, Binks, Kasius, Vignato, Viola, Aebischer, Barrow, Falcinelli. All. Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini (46′ Palomino); Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Pessina (46′ Mihaila); Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Maehle, Pasalic, De Nipoti, Cisse, Mihaila. All. Gasperini.

Arbitro: Fabio Maresca

