Bologna Caldiero 5-0, PRIMA RETE per Dallinga: il RESOCONTO del match amichevole precampionato dei felsinei

Vittoria schiacciante per il Bologna di Vincenzo Italiano in amichevole. Quest’oggi, i felsinei, sono stati impegnati contro la squadra di Serie C del Caldiero Terme: il match si è concluso sul risultato di 5-0.

Per i rossoblù sono andati in rete Castro (doppietta), Orsolini, Posch e il nuovo acquisto Dallinga. Per l’ex Tolosa si tratta del suo primo gol con la maglia del Bologna (fatto di ribattuta di testa). Ora, il prossimo appuntamento della squadra emiliana, è fissato al 31 luglio, per l’amichevole contro l’Asteras.