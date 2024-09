Castro-Dallinga, il Bologna aspetta i loro GOL: il dato che non fa felice Italiano e PREOCCUPA la dirigenza, 30 MILIONI da far fruttare

In casa Bologna si aspettano i gol di Castro e Dallinga: l’investimento per le due punte è importante, ma al momento non ripagato

Il Bologna, che si prepara al doppio impegno con il Como in Serie A e con lo Shakthar in Champions League ha bisogno di ritrovare i gol: nelle prime tre giornate di campionato i rossoblù hanno trovato la via della porta solo in due occasioni e nessuna delle due reti porta la firma delle punte Castro e Dallinga.

I problemi offensivi dei felsinei, in una fase di transizione dalla scorsa stagione a quella nuova, non si possono mettere tutti e due sulle spalle dei due nuovi attaccanti – in rosa 6 mesi l’argentino, arrivato in estate l’olandese – ma l’investimento di 30 milioni circa è importante e ci si aspetta che contro il Como arrivi la svolta.