Bologna, buone notizie per De Silvestri e Medel: il bollettino sulle condizioni dei due rossoblu infortunati

Buone notizie in casa Bologna.

Gli esami cui sono stati sottoposti Lorenzo De Silvestri e Gary Medel non hanno evidenziato lesioni: i giocatori svolgeranno un programma personalizzato e le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno, in vista della trasferta di Firenze.