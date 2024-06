Bologna Di Vaio: «Vogliamo tenere tutti, Calafiori compreso»

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, sulle prestazioni di Calafiori all’Europeo e il mercato dei rossoblù

Marco Di Vaio ha parlato a Libero delle prestazioni dei calciatori del Bologna agli Europei – in cui i rossobù si stanno mettendo in mostra, in particolare per quanto riguarda gli assist – e del calciomercato. Di seguito le sue parole.

9 ROSSOBLU’ IN GERMANIA – «È la conferma di un club che sta lavorando bene e semina cose buone. Da tempo puntiamo a una rosa giovane, multietnica e internazionale»

ASSIST CALAFIORI – «Rappresenta una sorpresa per chi non lo conosce bene. Noi lo sappiamo capace di tali prodezze. Con Sartori lo stavamo seguendo da 2 anni, era reduce da un guaio al ginocchio. Il Basilea è una fucina interessante di giocatori, abbiamo preso anche Ndoye».

BOLOGNA PRIMA PER ASSIST AGLI EUROPEI – «Sì, meglio di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. C’è qualità nei nostri ragazzi che sono cresciuti dopo un’annata sensazionale finita in Champions».

MOTTA HA TRASFORMATO CALAFIORI IN UN CENTRALE – «Sì, ora è un giocatore che si è sdoppiato, facendo benissimo due ruoli. Sabato sarà squalificato, era il suo momento, come ha detto pure lui: speriamo di riaverlo nei quarti di finale. È il prototipo del difensore moderno che tiene pronte le manette, ma offende anche. Al Bologna abbiamo anche Lucumi e Beukema».

POSSIBILITÁ DI PERMANENZA – «Le dinamiche del mercato si svilupperanno a fine Europeo, ma l’intenzione è quella di tenere tutti. Quindi anche Calafiori».