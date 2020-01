Bologna, Dominguez si presenta: «Ecco cosa mi ha detto Mihajlovic»

Bologna, il nuovo acquisto Dominguez si presenta in conferenza: «Contento di essere qui. Mihajlovic? Mi ha detto di dare il massimo»

Nico Dominguez, nuovo acquisto del Bologna, si è presentato in conferenza stampa da nuovo acquisto felsineo. Ecco le parole del calciatore rossoblù:

«Sono molto contento di essere qui. Il Bologna è una squadra ambiziosa e fin qui mi sto trovando benissimo. La città è bellissima. Mihajlovic? Mi ha detto che ci saranno stati giorni positivi e negativi ma la cosa più importante sarà dare il massimo in campo. Per ogni argentino il sogno è di approdare in Europa, la cosa importante è adattarsi rapidamente per costruirsi una carriera importante».