VOTI STATS – Bologna Fiorentina: Italiano da 5 in pagella come più di metà squadra

Fiorentina, i voti a Italiano e i suoi calciatori dimostrano le difficoltà dei viola nella sconfitta contro il Bologna

Un gol nelle prime fasi di gara, un altro al quinto minuto di recupero: il 2-0 del Bologna sulla Fiorentina di Italiano è incorniciato da questi estremi e lancia i rossoblu al quarto posto, in coabitazione con l’Atalanta (ma a San Siro, con l’Inter…). Per la Viola, invece, si conferma che questo 2024 è problematico, non è bastata la fiammata con il Frosinone di domenica scorsa per dare una vera sterzata a un periodo non facile. Se non si guardasse ai decimali, il verdetto del Dall’Ara ieri sera è stato giusto: gli attacchi di Thiago Motta hanno determinato un indice di Expected Goals del 2.13, quelli viola si sono fermati a 0.93. La Viola ha ben altro potenziale offensivo, deve trovare il modo di metterlo in azione, anche se va detto che alcuni dei trascinatori della prima parte di stagione appaiono piuttosto stanchi. La prova di una flessione generale è fornita dai giudizi ricevuti. La Gazzetta dello Sport infila il mister in un gruppo nutrito di giocatori, tutti meritevoli di un 5 in pagella.

ITALIANO: «La pressione alta non dà alcun frutto e alla fine scopre la squadra. E non gli riesce la svolta coi cambi, come in altre occasioni».

BIRAGHI – «Fa la figura di quello che perde Orsolini nel gol, ma era a chiudere in mezzo. Impegna Ravaglia su punizione, poi Odgaard lo beffa».

ARTHUR – «Cerca di far girare la squadra ma non trova soluzioni e soffre la pressione rossoblù».

MANDRAGORA – «Cerca di recuperare palloni, si propone anche al tiro ma perde la sfida col centrocampo di Motta».

IKONÉ – «Non riesce a essere pericoloso sulla destra. La sua è una partita senza costrutto».

BELTRAN – «Fornisce l’assist di testa a Nzola in un’occasione nel secondo tempo, nient’altro. Non riesce a farsi vedere».

GONZALEZ – «Una sola fiammata, nella ripresa. Non trova spazio per il suo talento e finisce per innervosirsi».

BELOTTI – «Cerca di lottare e creare spazi per i compagni, ma viene sovrastato da Beukema e quaglia poco».