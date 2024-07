Bologna, ANSIA per Holm: INFORTUNIO al ginocchio, le CONDIZIONI in attesa degli ESAMI

Le ultime sulle condizioni di Emil Holm, nuovo terzino del Bologna, dopo l’infortunio subito al ginocchio. I dettagli

Brutte notizie in casa Bologna per Emil Holm. Il nuovo terzino rossoblù, arrivato solo poche settimane fa dallo Spezia, ha infatti terminato l’ultimo allenamento in anticipo per una distorsione al ginocchio destro.

Un problema che sta tenendo in ansia il calciatore e tutta la società, visto che si teme possa essere un qualcosa di serio. In quel caso Sartori potrebbe tornare sul mercato.