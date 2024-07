Bologna Hummels, AUMENTA IL PRESSING per il difensore ex Borussia Dortmund. La situazione

Bologna Hummels, PRESSING INTENSO per il difensore ex Borussia Dortmund. Ecco le ultime notizie sulla trattativa dei rossoblu

Come sottolineato oggi a Sky Sport, il Bologna non si vuole fermare assolutamente sul calciomercato: dopo aver trovato l’erede di Zirkzee, dall’altra parte si sta ancora lavorando per portare in Emilia il difensore Hummels.

Il difensore sta facendo tutte le valutazioni del caso prima di prendere la decisione, ma il pressing dei rossoblu si sta facendo sempre più insistente, considerando che il difensore ha rifiutato sia l’Ajax che l’Arabia Saudita.