Infortunio Paz, brutte notizie per il Bologna di Simone Inzaghi: il difensore starà fermo ai box per un mese per una distorsione al ginocchio sinistro

Infortunio Paz, brutte notizie per il Bologna. Al lavoro in vista della sfida contro il Frosinone, in programma in Ciociaria domenica 26 agosto 2018, il tecnico rossoblu Filippo Inzaghi dovrà fare a meno per diverse settimane del centrale difensivo argentino arrivato in estate: distorsione del ginocchio sinistro.

Una tegola per il tecnico felsineo, che dovrà fare a meno del centrale per almeno un mese. Paz ha riportato il problema fisico nel corso di una sessione di allenamento e ora sarà costretto a rimanere fermo ai box. Salterà certamente l’impegno con il Frosinone, l’obiettivo è di tornare in campo entro trenta giorni.