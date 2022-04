Bologna Inter, la notte di Sansone: «Scarta la caramella-Radu»

Notte da sogno per l’attaccante del Bologna Sansone che regala la vittoria ai rossoblù approfittando dell’errore di Radu

Nicola Sansone ha deciso Bologna-Inter e forse anche il campionato. L’attaccante rossoblù ha approfittato dell’errore di Radu per segnare il gol del 2-1 che ha dato la vittoria alla squadra di casa. Per La Gazzetta dello Sport, la prestazione di Sansone è stata da 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Scarta la caramella-Radu: secondo gol di fila dopo che per 14 mesi non aveva visto la porta forse nemmeno in allenamento. L’acquisto di aprile. Quinto gol in carriera all’Inter».