Bologna Lecce, Di Vaio: «Loro squadra vera, ha saputo reagire»

Il direttore sportivo dei rossoblu ha presentato la sfida di campionato del Bologna contro il Lecce

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match interno dei rossoblu contro il Lecce di Luca Gotti. Queste le parole dell’ex centravanti:

DALL’ARA – «Purtroppo è la verità, troppo tempo che non vinciamo in casa. Per fare un cammino importante ci vogliono anche le vittorie interne e speriamo he ne arrivi una oggi»

CAGLIARI – «Cagliari veniva dopo varie prestazioni importanti. Dopo Monza la squadra ha intrapreso un cammino nuovo, ka squadra sta facendo sue le idee dell’allenatore. A Cagliari abbiamo conquistato i tre punti, dobbiamo continuare su questa strada»

LECCE – «Quello che poi ha vinto uno scontro diretto importante. Hanno avuto una grande reazione dopo una sconfitta ridondante, da squadra vera»