Bologna Lecce, Gotti: «Dobbiamo puntare sulle nostre qualità»

Il tecnico del Lecce è intervenuto poco prima dell’inizio della sfida contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna, valido per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

REAZIONE – «C’è stata una reazione tangibile già a Napoli, contro la squadra prima in classifica. C’è il tema della classifica deficitaria, anche per aver affrontato subito squadre importanti. martedì sono arrivati 3 punti importanti, per continuare su questo solco»

BOLOGNA – «Meritatamente si è guadagnata la Champions League. Sappiamo il valore dell’avversario, ma l’dea è di puntare sulle nostre qualità»