Bologna Lecce: Orsolini da record in trasferta

Altra firma in trasferta per l’attaccante esterno del Bologna Riccardo Orsolini. Ecco le sue statistiche

Il gol di Cagliari certifica che Riccardo Orsolini sia in crescita nel rendimento, al pari del Bologna. Cosa dicono finora i numeri del giocatore in orbita Nazionale. In campionato è sceso in campo 8 volte, per un totale di 562 minuti. Ha segnato 3 reti, a fronte di un Expected Goals praticamente coincidente (2,99). I tiri effettuati sono stati 12, 8 dei quali hanno centrato lo specchio della porta. Non ha ancora effettuato assist vincenti, qualcosa che da lui ci si aspetta.

Il Corriere dello Sport oggi gli dedica spazio, suggerendo come lo specialista dei gol in trasferta (ha raggiunto un mito come Beppe Signori) debba ancora regalare una gioia al pubblico di casa. Bologna-Lecce di domani è l’occasione per sbloccarsi e permettere alla squadra di trovare quella continuità che finora è mancata, condizione necessaria per rimontare posizioni in classifica e avvicinare la zona europea per la quale i rossoblu vogliono combattere.